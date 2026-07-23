Hareket, Rüzgar Enerjisi Operasyonunu Tamamladı

Umman’ın yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan proje kapsamında 36 adet rüzgar türbininin liman ve taşıma operasyonlarından sorumlu olan Hareket, 91 metre uzunluğundaki kanatları Duqm Limanı’ndan Nimr Sahası’na uzanan 387 kilometrelik zorlu rota üzerinden taşıdı.

Hareket’in global ölçekte üstlendiği enerji projeleriyle yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağladığını belirten Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, “70 yıla varan köklü deneyimimiz, güçlü mühendislik kabiliyetimiz ve stratejik yatırımlarımız sayesinde farklı coğrafyalarda kritik enerji projelerinde önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Riyah Rüzgar Enerji Santrali projesi de bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri oldu. Umman’ın ikinci büyük rüzgar enerji santrali olacak bu projede kullanılan 91 metre uzunluğundaki kanatlar, şimdiye kadar Umman’da taşınan en uzun rüzgar türbini kanatları olma özelliğini taşıyor. Bu dev kanatların taşınması ve 350’den fazla sevkiyatın kusursuz şekilde yönetilmesi, operasyonel gücün yanı sıra detaylı planlama, saha hakimiyeti ve yüksek koordinasyon gerektiriyordu. Ekibimizin bilgi birikimi ve özverisiyle bu süreci başarıyla tamamladık. Bu proje, Hareket’in global arenada yenilenebilir enerji projeleri için tercih edilen çözüm ortağı konumunu daha da güçlendirdi” dedi.

Hareket’in bugüne kadar taşıma, vinç, montaj ve liman hizmetleriyle içinde bulunduğu projelerle 6108,95 MW’lık enerji sağlanmasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Altunkum, “Türkiye’de rüzgar enerjisi projelerinin yüzde 45’inde Hareket’in imzası bulunuyor. Bu birikimi artık çok daha geniş bir coğrafyada, üç kıtaya yayılan operasyonlarımızla dünyaya taşıyoruz. Umman’daki bu proje, toplam 234 MW enerji kapasitesiyle bölgenin en kapsamlı rüzgar enerjisi projesi olarak Umman’ın enerji dönüşümünde önemli bir adım olurken, bizim için de global liderlik yolculuğumuzda güçlü bir referans niteliği taşıyor. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında daha büyük ve daha stratejik projelerde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Hakkında

Sektördeki 69 yıllık köklü tecrübesiyle hizmet veren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.; güvenilirliği ve yüksek hizmet standartlarıyla, yük mühendisliği, proje taşımacılığı ve ağır yük kaldırma alanlarında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biridir. Merkezi İstanbul’da olan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Kazakistan, Tanzanya, Senegal ve Ukrayna başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa’da uluslararası hizmet vermektedir. Hareket; enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji, alt yapı inşaat ve gemi inşa sektörlerinde; ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği, proje taşımacılığı, yenilenebilir enerji anahtar teslim çözümleri, vinç ve ekipman kiralama, ağır yüklerin montaj ve yerine yerleştirme hizmetlerini vermektedir. Hareket, tüm özel taşıma ekipmanlarının toplam taşıma kapasitesine göre dünyanın en büyük ağır nakliye şirketlerinin yer aldığı Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık listesine (IC T50 2025) göre Türkiye'de 1., Avrupa'da 4. ve dünyada 15. sırada yer almaktadır. Hareket, tüm özel kaldırma ekipmanlarının toplam taşıma kapasitesine göre dünyanın en büyük vinç şirketlerinin yer aldığı Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık listesine (IC100 2025) göre Türkiye'de 1., Avrupa’da 8. ve dünyada 29. sırada yer almaktadır.

Vira Haber