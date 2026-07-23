Tamer Kıran, Suriye Serbest Ticaret, Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı Forumu'na Katıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen foruma Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Suriye Genel Gümrükler ve Sınır Kapıları Kurumu (GABC) Başkanı Qutaiba Ahmed Badawi de iştirak etti.

Forumda, Türkiye ile Suriye arasında yeniden ivme kazanan ekonomik ilişkiler kapsamında yatırım, ticaret ve sanayi alanlarındaki iş birliği fırsatları ele alındı. Toplantıda, Türk özel sektörünün Suriye'de değerlendirebileceği yatırım olanakları ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Programa katılan Tamer Kıran, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı forumda, iş dünyasının beklentileri ve yatırım imkanlarının ele alındığı görüşmelere iştirak etti.

Vira Haber