Kaşif Kalkavan'ın İlk Uğrağı Marport Oldu

Çevre dostu teknolojilerle tasarlanan 4.000 TEU taşıma kapasitesine sahip Kaşif Kalkavan, Türkiye’de inşa edilen ilk ve en büyük LNG yakıtlı konteyner gemisi olma özelliğini taşıyor.

Yüzde 100 Türk sermayesi ve Türk mühendisliğiyle inşa edilen ve beş farklı yakıtla çalışabilen ilk gemilerden biri olan Kaşif Kalkavan, ilk uğrağını Marport’a gerçekleştirdi. İlk uğrak kapsamında düzenlenen törene Turkon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kalkavan, Turkon Line CEO'su O. Alkın Kalkavan ile Turkon Line ve Marport yöneticileri katıldı.

İş birliği güçlenerek devam ediyor

Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından biri olan Marport ile Türk konteyner taşımacılığının köklü firmalarından Turkon Line arasında hayata geçirilen stratejik iş birliği kapsamında gerçekleşen bu ilk uğrak, iki kuruluş arasındaki güçlü iş ortaklığını pekiştirmeye devam ediyor. Marport’un güçlü altyapısı, yüksek operasyonel kapasitesi ve verimlilik odaklı hizmet anlayışıyla desteklenen iş birliği, Turkon Line’ın yeni nesil gemilerine etkin ve güvenilir liman hizmeti sunarken, iki kuruluş arasındaki uzun vadeli iş ortaklığını da ileri taşıyor.