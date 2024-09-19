Veventures Bir Yılda İkinci Konteyner Gemisini Filoya Ekledi

Holding, 26 metre genişliğinde, 159 metre uzunluğunda ve 14.901 ton taşıma kapasitesine sahip Harrison isimli gemiyi satın alarak bir yıl içinde ikinci konteyner gemisini filosuna ekledi. Yeni satın almayla birlikte Veventures Holding, konteyner taşıma kapasitesini 30.000 tona çıkarttı.

Deniz yolu taşımacılığında küresel ticaret etkinliğini büyüten Veventures Holding, gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin global pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedeflerken, sektördeki yatırımlarını stratejik ortaklıklarla genişletmeye hedefliyor.

“Yeni Seçenekleri Değerlendirmeye Devam Edeceğiz”

Deniz yolu taşımacılığının küresel ticaret yapan markaların coğrafyalarını genişletmesinde önemli bir rolü olduğunu belirten Veventures Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural, “Deniz yolu taşımacılığı uluslararası ticaretin dolayısıyla ekonomik sürdürülebilirliğin temel taşlarından birini oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl Orient Ship Management ile stratejik bir ortaklık kurarak ilk gemi yatırımımızı Rotterdam Trader’ı satın alarak gerçekleştirmiştik. Bu deneyim ile sektörü daha yakından tanıma fırsatı yakaladık. Başarı ile yürüttüğümüz ve sonuçlarından son derece memnun kaldığımız iş modelimiz sonucunda ikinci gemimiz bugünkü adıyla Harrison’u, yeni adıyla Atlas Trader’ı filomuza kattık. Filomuza katılan yeni gemimizle birlikte taşıma kapasitemiz 30.000 tona ulaşmış oldu. Artık daha fazla mal ve ürünü daha geniş coğrafyalara hızlı ve verimli şekilde ulaştırma imkanını yakalamış olduk. Dünya deniz yolu taşımacılığında her biri 1.000 gros tondan büyük 413 gemisiyle Türkiye 14. sırada yer alıyor, ülke olarak sektörde son yıllarda artan bir performans sergiliyoruz. Biz de bu doğrultuda önümüzdeki süreçlerde filomuzu büyütmek için yeni seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Veventures Holding Hakkında

2011 yılında kurulan Veventures Holding, bilişim, finans, tarım, inşaat, enerji, mühendislik ve denizcilik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren bir yatırım şirketidir. Şirket, inovasyonu ve sürdürülebilirliği temel alarak, küresel ticaret ve lojistik ağlarını genişletmeye devam etmektedir. Veventures Holding’in denizcilik ve enerji sektöründeki iştiraki Vemarine Energy, gemi bakımları ve enerji sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra, holdingin bu alanlardaki yatırımlarına da liderlik ediyor. Yalova’da kurulu tesislerinde enerji santrallerinin bakım ve operasyon hizmetlerini yürüten şirket, 4 kıtada aktif olarak santral kurulumu gerçekleştiriyor.

Veventures Holding, 2023 yılında satın alınan Rotterdam Trader gemisi ile Orta Doğu ve Asya hattında operasyonlarını yürütmeye devam ediyor. Nijerya Abuja’da doğalgaz çevrim santrali işletmesi de yapan şirket, aynı zamanda 11Industry isimli mühendislik firması üzerinden Karayipler bölgesinde bulunan adalarda 2 adet doğalgaz çevrim santrali ve 1 adet LNG santrali kurulumunu sürdürmektedir. Fintech yatırımları ile de ulusal büyümesini sürdürmeye devam eden Veventures Holding’in fintech alanında ödeme hizmetleri vermek üzere TCMB’den lisans alan iştiraki Vepara, geçtiğimiz yıl 2023 yılının en hızlı yükselen fintech şirketi ödülüne layık görüldü. Stratejik sektörlerdeki etkinliği ve kapsamlı hizmetleri ile sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik iş birliklerini güçlendiren yapısıyla Veventures Holding, enerji alanında hizmet veren yurt içi ve yurt dışı birçok kamu kuruluşu ile kurduğu güçlü hizmet ilişkisi sayesinde, uzun vadeli büyüme planlarında hız kesmeden ilerlemesini sürdürüyor.

Vira Haber