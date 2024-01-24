Pearl Naval Filosunu Genişletme Kararı Aldı

Pearl Naval Denizcilik, tahıl koridorunda uzun süre çalışmasının ardından yaptığı yeni yük anlaşması sebebi ile 3 adet daha nehir gemisini 2024 yılı ilk çeyreğinde filosuna katmak için çalışmalara başladı. Aynı zamanda MR tanker ve medium size konteyner gemi işletmeciliğinde rol oynayan firma yer aldığı offshore projelerindeki filosunu da artırmaya karar verdi. Halen 2 adet guard ve supply gemisi olan Pearl Naval yeni işler için iki adet daha gemi alma kararı aldı. Alkoç Group'a bağlı Pearl Naval Denizcilik’e ait dört adet general kargo gemisinin tamirleri ise eşgüdümlü olarak Tuzla ve Yalova tersanelerinde tamamlanarak BWTS montajları yapıldı.



Vira Haber