Antalya Serbest Bölge, 24 Yılda 694 Lüks Yatı Suya İndirdi

Yeni tahsis edilen alanın açılmasıyla istihdam sayısı 10 bine yaklaşacak olan serbest bölgede 2024 ticaret hacminin ise 1,1 milyar doları geride bırakması planlanıyor.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölgesi’nin 14 Kasım 1987 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirterek, kullanılabilir net 450 bin metrekarede firmaların üretim yaptığını söyledi. Bölgede elektrik, elektronik, medikal, tarım, tekstil ve hizmet, inşaat, metal sektörlerimde faaliyet gösteren firmalar olduğunu vurgulayan Gürses, ihracat ve istihdamda dominant sektörün yat üretim alanı olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra elektrik elektronik sektöründe ciddi talepler aldıklarının altını çizen Gürses, bu alana bölge olarak önem verdiklerini ifade etti.

Bu yılın ortasında 126 bin metrekarelik alanın tahsise açılacağını kaydeden Gürses, "Yılı 88 firma ile kapattık. Toplam ticaret hacmimiz 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Artık Antalya Serbest Bölgesi her yıl ortalama 1 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmine sahip. Antalya Serbest Bölgesi tek başına da önemli bir ihracat üssüdür. Antalya ilinin yapmış olduğu ihracatın yüzde 23'ü kadar ihracatı tek başına Antalya Serbest Bölgesi yapabiliyor” diye konuştu.



"Dünya standartlarındayız"

Antalya Serbest Bölgesi'ndeki 88 firmadan 50’sinin yat sektöründe faaliyet gösterdiğinin altını çizen Gürses, “Bu bize çok önemli bir kümelenmeyle bize tanıtım ve bir ivme kazandırıyor. Yaz sektörü katma değeri son derece yüksek bir sektör. Bunun gelişmesini daha da yukarılara taşınması ve serbest bölgeye katkı anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yatçılık anlamında 2021 yılında dünya standartlarında yatırımlar yaptık. Bölgede 2 bin ton 90 metrelik yatlara hizmet verebiliyoruz. Bununla birlikte 25 bin metrekarelik açık alanı yat bakım, onarım anlamında yat firmalarına verdik. Hepsini birlikte değerlendirdiğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir bölgeye ve yat sektörüne sahibiz. Birçok alt sektörü de üretim anlamında destekliyor” ifadelerine yer verdi.



"30'u yabancı sermayeli"

Gürses, geçen yıl 6 bin 474 olan istihdam sayısının bu yıl 7 bin 528 çalışana yükseldiğini, bu yıl ise 10 bine ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

88 firmanın 30’unun yabancı sermayeli olduğuna değinen Gürses, Almanya ve Hollanda’nın yanı sıra İngiltere, ABD, İtalya gibi ülkelerden yatırım yapanların olduğunu belirtti.



"Avantajları ön planda"

Lojistik anlamında ön plana çıktıklarını dile getiren Gürses, “İki tane 200 metre uzunluğunda yükleme boşaltma limanımız var. Bu sadece serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara ihracatlarına destek sağlamıyor, aynı zamanda Batı Akdeniz Bölgesindeki birçok fabrikalar bu Antalya Serbest Bölgesi'ni kullanarak da yurt dışı ihracat yapabiliyorlar. Bu anlamda ciddi anlamda destek sağlıyoruz. Yat sektörü için bitirdiğimiz şu anda devrede olan 285 uzunluğunda bir tane de yat bağlama rıhtımız var. Bu anlamda değerlendirildiği zaman lojistik anlamda diğer serbest bölgeler arasında öne çıkıyor” ifadelerine yer verdi.



"24 yılda 694 yat suya indi"

2017-2023 yılları arasında 22 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını işaret eden Gürses, 2028 yılına kadar da 5 milyon dolarlık civarında bir yatırım yapacaklarını bildirdi.

Geçen yıl yat sektöründe rekor kırdıklarını vurgulayan Zeki Gürses, “2023 yılında 94 yatın teslimatı gerçekleşti. Bunların toplam uzunluğu bin 24 metreyi buluyor. 2000 yılından itibaren 694 rakamına ulaştık. Her üretilen yat bizi tanıtım reklam anlamında katkı sağlıyor. Burada üretilen yatların hepsi dünyada çok önemli ülkelerde fuarlarda sergileniyor. Monaco, Cannes, Florida, Dubai ve Moskova’daki önemli fuarlarda sergileniyor” dedi.



2024 hedefi

Gürses, 2024 yılında 1,1 milyar dolarlık ticaret hacmini geride bırakacaklarının ifade ederek, “Talep hiç durmuyor. Tahsis edilen yer açıldığı andan itibaren hızlı şekilde yatırımcıları kazandıracağız. Özellikle yat sektöründen talep var. Arkasından elektrik, elektronik ve medikal geliyor. Bu 3 sektör üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Oraya yaklaşık 5-6 firmanın yatırım yapması öngörülüyor. Bunların da kazandıracağı ticaret hacimleri, 400- 500 bin dolar olur. Ayrıca en az 600 istihdam dağlar” dedi.



"Lojistik önemi"

Antalya Serbest Bölgesi’nin yat üretimi için çok uygun olduğunu dile getiren Gürses, “Kendine ait bir rıhtımı var. Yani burada üretilen yatlar kısa sürede hemen denize indirilip deneme personelini yapıp sahiplerine teslim edilebiliyor. İklim şartları Antalya'ya çok uygun. Yılın on bir ayı rahatlıkla burada üretim, imalat yapılabiliyor. Fiyat sektörü bu anlamda istenilen bir ortam var. Kiralama maliyetleri çok ucuz. Orta Doğu'daki karışıklıktan dolayı biliyorsunuz Süveyş Kanalı'nda şu anda konteyner gemileri kullanılamıyor. Şu anda gemiler yeni bir rota çizmeye başladılar. Birçok Avrupa ülkesi ticaretini Türkiye'den karşılama yoluna gidebilir. Bunu nasıl fırsata çevirebiliriz, belki bunu çok iyi değerlendirmek lazım” açıklamasında bulundu.

Vira Haber