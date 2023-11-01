Atlas Tersanesi Kargo Gemisi Longera’yı Törenle Suya İndirdi

2022 yılının Kasım ayında iki firma arasında imzalanan sözleşmenin ardından 17 Ocak 2023’te ilk sac kesimi yapılan Longera’nın suya indirme törenine Atlas Tersanesi ve Longship yetkililerinin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Sunuculuğunu Başak Şengül’ün yaptığı tören, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamasıyla başladı. Atlas Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Murat Başbay, açılış konuşması kapsamında davetlilere hoş geldiniz karşılaması yaptı.

Enver Murat Başbay: Longship İle Uzun Vadeli İşbirliğinin İlk Adımı Olmasını Diliyorum

Başbay, Atlas Tersanesi olarak Longship ile yaptıkları iş birliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ve bu iş birliğinin yeni projelerin devamına vesile olmasını dilediğini belirterek:

‘’Ben bu 4 gemilik anlaşmanın Longship ile başlayan uzun vadeli bir iş birliğinin ilk adımı olmasını diliyorum. Ve bu vesileyle Atlas Tersanesi ile Longship arasındaki iş birliğininin kurulmasında çok önemli rolü olan Longship’in ortaklarından sayın Oyvind Sivertsen’e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bu projenin her aşamasını yakından takip ederek en güzel sonucun elde edilmesine çok katkıda bulundu. Bu geminin suya indirilmesi, şüphesiz büyük bir ekip çalışmasının sonucudur. Bu geminin inşasında ve denize iniş töreni hazırlıklarında emeği geçen tüm ekibimize, proje yönetimine, Atlas tersanesi çalışanlarına ve taşeronlarımıza ayrıca şükranlarımızı sunuyorum’’ dedi.

Beşbay’ın konuşmasının ardından Longship Yönetim Kurulu Başkanı Oyvind Sivertsen kürsüye çıkarak söz aldı.

‘’Atlas Tersanesi ile Olan İlişkimizden Çok Memnunuz’’

Sivertsen, sözlerine Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayarak başladı. Atlas Tersanesi ile aralarındaki işbirliğinden duydukları memnuniyete dikkat çeken Sivertsen:

‘’Başarılı işler yapmak için yola çıktığınızda güvendiğiniz kişilerle birlikte çalışmanız ve bunu birlikte yapmanız gerekir. Atlas Tersanesi ile olan ilişkimizden çok memnunuz ve projemizden gurur duyuyoruz.’’ dedi.

Longera kargo gemisi, günün anısına plaket ve hediye takdimi ile birlikte aile fotoğrafı çekildikten sonra 10. Yıl Marşı eşliğinde denizle buluştu.

Longera Teknik Özellikler

Geminin boyu 130.5m, genişliği 15.9m, güverte yüksekliği 10,8m olup, dizel elektrik tahrik sistemi ile donatılmıştır.

Benzeri gemilere nazaran çok daha düşük yakıt harcamına sahip olacak gemi, karbon ayak izini düşürmek ve gelecekte fosil yakıtlar yerine methanol gibi çok daha çevreci yakıtları tüketmek amaçlı; hibrid sevk sistemlerine hazır olacak şekilde tasarlanmakta ve inşa edilmiştir.

Vira Haber