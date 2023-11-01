Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Körfezi ve açık deniz de gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Beyaz Rusya, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

İkinci gün yarışında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık deniz e seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

- "Setur Marinaları Günü"

"Setur Marinaları Günü"nde körfezde IRCCHR, açık deniz de IRC grubundaki yatlar yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği rotada önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaşarak bitiş noktasına ulaştırmaya çalıştı.

IRCCHR grubunda koy içinde planlanan iki yarış, IRC grubunda da koy dışında bir yarış gerçekleştirildi.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında takdim edildi.

34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 3 Kasım Cuma günü yapılacak "5. Yarış Günü"yle sona erecek.

Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

- Setur Marinalar Günü Yarışları

IRC1: Lagertha/Sergei Musikhin

IRC2: Mersin Yelken Akademisi/İlya Shrokov

IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chevtsov

IRC4: Agile/Alexei Ferederii

IRC5: İzmir Yelken/Yulia Skachkova

IRCCHR1: Aldebaran/Egor İgnatenko

IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov

IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

IRCCHR4: Babe/Pavel Kucherkov

Vira Haber