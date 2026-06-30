TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Borusan Otomotiv'in distribütörlüğünü üstlendiği BMW'nin sponsorluğunda, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) iş birliğiyle düzenlenen TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen zorlu mücadelelerin ardından tamamlandı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı anısına düzenlenen organizasyonda ekipler, kuvvetli rüzgar altında trofe puanları ve kupalar için yarıştı.

Kuzeyli yönlerden saatte 20-25 knot esen rüzgarın etkili olduğu yarışta, İstanbul Boğazı sporculara zorlu anlar yaşattı. Yarış Komitesi, hava ve deniz şartlarını dikkate alarak IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıfları için Rota 1'i, IRC 3, IRC 4 ve IRC GO sınıfları için ise Rota 2'yi uyguladı.

Borusan'ın simge yapılarından Perili Köşk önünden verilen startın ardından ekipler, İstanbul Boğazı'nın değişken rüzgar ve güçlü akıntı koşullarında kıyasıya mücadele etti. Boğazın tarihi silueti eşliğinde gerçekleşen yarışların finişi ise Moda Deniz Kulübü önünde alındı. Kuzeyli rüzgarın zaman zaman 25 knot'a ulaştığı yarışlarda ekipler, zorlu şartlara rağmen trofe puanları ve kupalar için mücadele verdi.

Kadın sporcular için özel ödül

Organizasyonda ayrıca teknelerinde en az iki kadın sporcu bulunduran ekipler için oluşturulan "Yelkende Kadın Gücü Ödülü" de sahiplerini buldu. BCT IRC 0-1-2 kategorisinde Akkök Holding / Cheese VIII birinciliği elde ederken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı / Fenerbahçe 1 ikinci, Vakkorama II ise üçüncü oldu. BCT IRC 3-4 kategorisinde ise Hitit - Gemini Sailing / Gemini birinci, Canias - CTD / Electron ikinci, Anadolu Sigorta - CTD / Pupa üçüncü sırada yer aldı.

Kategorilerinde dereceye giren ekipler şöyle sıralandı:

IRC 0

Borusan Racing / Çılgın Sigma 2 Team Acadia / Cheetah ENKA / Cheese IV

IRC 1

Gözalan / Alize M12 Akkök Holding / Cheese VIII Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı / Fenerbahçe 1

IRC 2

Ant Yapı Yelken Takımı / Sensei GSU Yelken Takımı-Bioderma / Infinito Eker Sailing Team - DAS / Carina

IRC 3

Canias - CTD / Electron Hitit - Gemini Sailing / Gemini Anadolu Sigorta - CTD / Pupa

IRC 4

Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK Sebago / Alize G 28

IRC GO

Cenoa Sailing / Cenoa

Yarış sonunda Overall BCT 3-4 kategorisinde Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK, Overall BCT 0-1-2 kategorisinde ise Borusan Racing / Çılgın Sigma 2 kupanın sahibi oldu.

Dereceye giren ekipler kupalarını Setur Kalamış Marina'da düzenlenen törende aldı. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler ve panellerin ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı ekipler ödüllerine kavuştu. Ödül töreninin ardından sahne alan Jabbar, sevilen şarkılarını seslendirdiği konseriyle sporculara ve davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.