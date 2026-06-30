Muratpaşa’nın Mavi Bayraklı Plajlarında Yaz Keyfi

Plajların yeni sezon mavi bayrakları, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda düzenlenecek törenle göndere çekilecek.

232 plajıyla dünyada en fazla mavi bayraklı plaja sahip kent olan Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, falez sahil bandında yer alan Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajlarında kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı hizmet anlayışını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi, ilk mavi bayrağını 2017 yılında Erdal İnönü, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla aldı. Deniz temizliği, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmet kalitesinde uluslararası standartları koruyan belediyenin bugün 5 falez plajında mavi bayrak dalgalanıyor.

Falezlerden Akdeniz’e

625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu olan ve Muratpaşa’nın tek asansörlü plajı olma özelliğini taşıyan İnciraltı Plajı, kolay erişilebilir yapısıyla öne çıkıyor. Erenkuş Plajı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kenti ziyareti sırasında Beydağları’nı seyrederken söylediği "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" sözünün hatırasını taşıyan noktada yer alıyor.

Konforlu plaj hizmeti

Muratpaşa Belediyesi, mavi bayraklı plajlarında şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti sunuyor. Plajlar her gün saat 06.30’da açılırken, büfe hizmeti 08.00’de başlıyor. Tesisler saat 20.00’ye kadar hizmet veriyor.

Şezlong ve şemsiye kullanım ücreti 300 lira olarak uygulanıyor. Konserve, İnciraltı ve Erenkuş plajlarında yiyecek-içecek hizmeti de veriliyor. Ziyaretçiler, bu plajlarda tost, hamburger, gözleme ve pizza gibi aperatiflerin yanı sıra çay, kahve, meşrubat ve soğuk içecek seçeneklerinden yararlanabiliyor.

"Mavi bayraklar 1 Temmuz’da dalgalanacak"

Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı plajları için Mavi Bayrak Töreni, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Erenkuş Plajı önünde gerçekleştirilecek. Törenin ardından belediyenin dalgıç ekibi tarafından deniz dibi temizliği yapılacak.

Vira Haber