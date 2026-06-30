Türk Armatörler Birliği'nden Kabotaj Kanunu'nun 100. Yılına Özel Film

Cumhuriyet'in denizlerde ekonomik bağımsızlığının simgesi olarak kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun 100. yılı anısına hazırlanan film, Türk deniz ticaret filosunun geçmişten günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel bir bakış açısıyla ele alıyor. Yapımda, 1920'li yıllarda Haliç'te yük ve kömür taşıyan mavnalarla başlayan yolculuk; kabotaj hakkının kazanılmasıyla gelişen yerli deniz taşımacılığı, büyüyen koster filoları, tanker ve yük gemilerinin yükselişi ile günümüzün modern ticaret filosuna uzanan süreç anlatılıyor.

Arşiv görüntülerinin modern denizcilik unsurlarıyla harmanlandığı film, Türk denizciliğinin tarihsel gelişiminin yanı sıra Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretindeki artan rolünü ve stratejik önemini de gözler önüne seriyor.

"Kabotaj Kanunu denizlerde ekonomik egemenliğimizin ilanıdır"

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, Kabotaj Kanunu'nun taşıdığı tarihi öneme dikkat çekerek, "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, yalnızca bir hukuki düzenleme değil; Türkiye'nin denizlerde ekonomik egemenliğini ilan eden tarihi bir dönüm noktasıdır. Bugün Türk denizciliğinin ulaştığı küresel başarı, bir asırlık emeğin, vizyonun ve kararlılığın eseridir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 milyon DWT büyüklüğe ulaşan Türk ticaret filosunun dünya denizciliğinde önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Ergenç, Türkiye'nin küresel deniz ticaretinin güçlü aktörlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Türk Armatörler Birliği, Kabotaj Kanunu'nun ikinci yüzyılına girilirken sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve küresel rekabet odaklı çalışmalarla Türk denizciliğinin geleceğine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.