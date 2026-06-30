Dünyanın Önde Gelen Sualtı Arkeolojisi Uzmanları İkinci Kez İstanbul’da Bir Araya Geldi

Anadolu kıyılarındaki arkeolojik değerleri korumak ve bu amaçla çalışan kişi ve kurumları desteklemek üzere çalışmalarını yürüten TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, kurucu üyesi Mustafa V. Koç’un anısını yaşatmak üzere II. Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.

Sualtı arkeolojisi ve sualtı kültürel mirası için farkındalık yaratmayı, bilimsel araştırmaları desteklemeyi, arkeolojik değerleri tanıtmayı ve kültürel mirası gelecek nesillere ulaştırmayı amaçlayan TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, çalışmalarına devam ediyor. Vakfın kurucu üyesi Mustafa V. Koç’un anısını yaşatmak üzere ilk kez Haziran 2023’te gerçekleştirilen Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu'nun ikincisi 18-19 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Vakıf, alanında dünyanın önde gelen 16 yabancı bilim insanını İstanbul’da ağırlarken, Türk bilim insanlarının da katılımıyla iki gün boyunca 20 bildiri sunuldu.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını TINA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aydemir ve 22. Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral ve Sempozyum Bilim Komitesi Başkanı M. Metin Ataç gerçekleştirdi. TINA Vakfı Kurucu Üyesi ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç da sempozyum açılışına bir video mesajla katıldı.

Caroline N. Koç: “Su altı arkeolojisini 1999 yılından bu yana destekliyoruz.”

Caroline N. Koç, konuşmasında Mustafa V. Koç’u anarak TINA Vakfı’nın kuruluş hikâyesini şöyle aktardı: “Her kazı sezonu yeni keşifleri beraberinde getiriyor. Bu keşif ruhu, Mustafa’yı derinden etkiliyordu. Hayatının en heyecan verici deneyimlerinden biri olarak tarif ettiği Uluburun batığına yaptığı dalış, su altı arkeolojisine ve denizin altında gizli kalmış hikâyelere duyduğu ilgiyi daha da güçlendirdi. Bu alana olan tutkusu kişisel ilgisinin çok ötesine geçti. 1999 yılında, bu tutkuyu paylaşan bir grup arkadaşımızla birlikte TINA Vakfı'nı kurduk. O zamandan beri, su altı arkeolojisini desteklemeye devam ettik. Mustafa, TINA Vakfı’nın çalışmalarını çok önemserdi.”

Türkiye’de sualtı arkeolojisini desteklemeye adanmış tek sivil toplum kuruluşu olan TINA’nın yıllar boyunca çok sayıda önemli projeye destek sağladığını belirten Caroline N. Koç, “Bilginin gelişmesine katkıda bulunmak, kültürel mirası korumak ve araştırmacıları desteklemek bizim için her zaman büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı oldu. Geleceği öngörmeye bu kadar çok odaklanılan bir dönemde, geçmişimizi araştırmayı sürdürmemiz oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Oğuz Aydemir: “İkincisini gerçekleştirdiğimiz Sempozyum ile değerli dostumuz Mustafa V. Koç’un anısını yaşatırken aynı zamanda ülkemizin sualtı kültür mirasını tanıtma konusunda bir adım daha atmış oluyoruz.”

Sualtı arkeolojisi araştırmaları için bir araya geldiklerinde en büyük destekçilerinin Mustafa V. Koç olduğunu belirten TINA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aydemir, “Vakfımız, kuruluş ve hizmetlerine ilişkin öngörülen hedefleri ve taahhütleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor” dedi. Vakfın hedeflerine ulaşmasında Vehbi Koç Vakfı'nın ve Caroline N. Koç’un desteğin öneminin altını çizen Aydemir, “Bu alanda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz projeler, Türkiye'nin sualtı arkeolojisindeki zenginliğini ortaya koymasının yanı sıra bilim dünyamızın bu alanda dünyaya entegre olmasına da katkıda bulundu” ifadelerini kullandı.

Metin Ataç: “Sualtı arkeolojisi alanında dünyanın en önemli bilim insanları bu sempozyum çatısı altında iki gün boyunca İstanbul’da bir araya geldiler.”

Sempozyum Bilim Komitesi Başkanı, Emekli Oramiral Metin Ataç ise “Sualtı arkeolojisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük emek, bilgi birikimi ve finansal kaynak gerektiriyor. Bu kapsamda TINA Vakfı önemli bir misyon üstleniyor. Sualtı arkeolojisi alanında dünyanın en önemli bilim insanları bu sempozyum çatısı altında iki gün boyunca İstanbul’da bir araya geldiler. Onlardan aldığımız dönüşler de bu buluşmanın bilimi bir adım daha ileriye taşımak için çok kıymetli olduğu yönünde. En kısa sürede bu sempozyumun bildiri kitabı da çıkacak ve sempozyum amacına ulaşmış olacak” dedi.

Vira Haber