Denizci Öğrenciler’in Anıtkabir Ziyareti

DARGEB Deniz Araştırma ve Geliştirme Gönüllüleri, Kültür Sanat Öğrenci Birliği Anıtkabir ziyaretinde dernek olarak resmiyet kazandıklarını bildirdi. Yeni adıyla DARGEB Deniz Araştırma ve Geliştirme Gönüllüleri, Kültür Sanat Öğrenci ve Mezun Derneği olarak hayata geçti.

19 Mayıs 2019 Tarihinde Bandırma Vapuru’nun izinde DARGEB olarak faaliyete geçtikten sonra, 29 Ekim 2023 Tarihinde DARGEB Derneği olarak resmiyet kazandığını bildirdi.

DARGEB Ne Amaçlıyor?

Gelişmekte olan dünya denizciliğini yakından takip ederek ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, mensubu olmaktan onur duyulan, bilgi paylaşımın yapıldığı kültürel ve sosyal olanlarda faaliyet gösteren, ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, ülkemiz denizciliğine nitelikli ve donanımlı denizcilik öğrencisi yetiştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Vira Haber