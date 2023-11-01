Tersane Komutanlığı'ndan 100. Yıl Marşı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nın İstanbul Valiliğince düzenlenen 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında, tarihi yerleşkesinde Atatürk, Vatan ve 100’üncü Yıl Marşlarını seslendirdiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1455 - 1999 yılları arasında Haliç'te önce Tersane-i Amire adıyla daha sonra da Taşkızak Tersanesi Komutanlığı adıyla görev yapan şu anda ise Pendik’te milli gemilerin tasarım inşa ve onarımlarını gerçekleştiren İstanbul Tersanesi Komutanlığı; İstanbul Valiliğince düzenlenen 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında, tarihi yerleşkesinde Atatürk, Vatan ve 100’üncü Yıl Marşlarını seslendirdi.
Vira Haber
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Etiketler : Tersane Komutanlığı, 100. Yıl Marşı, Tersane, Bakanlık, Haliç
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