Tersane Komutanlığı'ndan 100. Yıl Marşı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1455 - 1999 yılları arasında Haliç'te önce Tersane-i Amire adıyla daha sonra da Taşkızak Tersanesi Komutanlığı adıyla görev yapan şu anda ise Pendik’te milli gemilerin tasarım inşa ve onarımlarını gerçekleştiren İstanbul Tersanesi Komutanlığı; İstanbul Valiliğince düzenlenen 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında, tarihi yerleşkesinde Atatürk, Vatan ve 100’üncü Yıl Marşlarını seslendirdi.

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