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Tersane Komutanlığı'ndan 100. Yıl Marşı

Tersane Komutanlığı'ndan 100. Yıl Marşı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nın İstanbul Valiliğince düzenlenen 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında, tarihi yerleşkesinde Atatürk, Vatan ve 100’üncü Yıl Marşlarını seslendirdiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1455 - 1999  yılları arasında Haliç'te önce Tersane-i  Amire adıyla daha sonra da Taşkızak Tersanesi Komutanlığı adıyla görev yapan şu anda ise Pendik’te milli gemilerin tasarım inşa ve onarımlarını gerçekleştiren İstanbul Tersanesi Komutanlığı; İstanbul Valiliğince düzenlenen 100’üncü yıl  etkinlikleri kapsamında, tarihi yerleşkesinde Atatürk, Vatan  ve 100’üncü Yıl Marşlarını seslendirdi.

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Vira Haber

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