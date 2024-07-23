Ares Logistics, İspanya’ya Yatırımlarını Artırıyor

TÜİK verilerine göre geçen yıl İspanya ile ticaret hacmi 19 milyar 268 milyon dolarla rekor kırdı. Ticaret hacmi ocak-mayıs döneminde de 8 milyar 198 milyon dolarla rekor serisini sürdürdü. Türkiye-İspanya hattının önemli oyuncuları arasında yer alan Ares Logistics, operasyon kapasitesini büyütüyor. Şirketin kurucu ortağı Engin Kırcı, Türkiye ve Avrupa’daki araç-ekipman, ofis ve depo yatırımlarıyla İspanya’daki lojistik altyapılarını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Kırcı, Türkiye ile hızla genişleyen ticaret hacmi ve Avrupa’nın Kuzey Afrika’ya açılan kapısı konumu nedeniyle İspanya’nın, lojistik sektörü için öneminin giderek arttığını vurguladı.

Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya hatları için de merkez oldu

Taşımacılık hacimlerinin önemli bir bölümünün İspanya varışlı-çıkışlı olduğunu kaydeden Kırcı, “Yeni yatırımlarımızla İspanya’yı sadece Türkiye operasyonları için değil, Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya hatları için de önemli bir merkez olarak konumlandırdık. Bu bölgelerdeki üçüncü ülke taşımalarımızın önemli bir kısmını İspanya üzerinden gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kırcı, yeşil lojistik uygulamalarına büyük önem verdiklerini ve Ro-Ro hatlarını yoğun şekilde kullandıklarını anlattı. Ro-Ro gemileriyle Fransa’nın Sete Limanı’na, sonrasında ise İspanya, Portekiz ve Fas’a ulaştıklarını dile getiren Kırcı, “Talebe göre kara yolunu da kullanıyoruz. Kara yoluyla minivan, ekspres, parsiyel ve komple taşımacılık hizmetleri veriyoruz” dedi.

İspanya ve Portekiz’de Barselona, Valencia, Madrid, Irun, Lizbon ve Porto’da gümrüklü ve gümrüksüz depolama çözümleri sunduklarını belirten Kırcı, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık, gıda, kimya ve tekstil başta olmak üzere birçok sektöre hizmet veriyoruz, parsiyel ve komple taşımacılık yapıyoruz. Maliyet etkin, zamanında ve hasarsız teslimatlarımız sayesinde sadece Türkiye’den değil, Avrupa, Kuzey Afrika ve BDT ülkelerinden müşterilerimizin sayısını da hızla artırıyoruz.”