Galataport’ta Üçüncü Kez “Rıhtımda Yoga”

Kiko Milano ve Doğuş Otomotiv Plus | Volkswagen sponsorluğunda Cihangir Yoga ile uzun soluklu bir iş birliğine adım atan Galataport İstanbul, “Rıhtımda Yoga” adlı kolektif aktivite serisinin üçüncüsünü 27 Temmuz Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında Paket Postanesi rıhtımında düzenleyecek. İlk iki buluşmada yüzlerce yoga tutkununu bir araya getiren Galataport İstanbul, bu defa Tarihi Yarımada’nın daha da yakından görülebildiği Paket Postanesi rıhtımında misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak. Detoks by Tost sağlıklı tatları, Nilky ise vegan içecekleriyle etkinliğe renk katacak. Ücretsiz ve herkese açık olarak düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, Tarihi Yarımada manzarasının daha da yakından görülebildiği Paket Postanesi rıhtımında Boğaz’a nazır bütünsel bir arınma seansının keyfini çıkaracak.

Yoga eğitmeni Ece Dursun’un temel yoga pozları ve nefes tekniklerini uygulamalı bir şekilde aktaracağı programda katılımcılar, öz benliklerini keşfetmek üzere keyifli bir yolculuğa çıkacaklar. Her yaştan insana ücretsiz katılım olanağı sunan “Rıhtımda Yoga”, kişilerin sabahın erken saatlerinde Boğaz’a karşı pozitif enerji depolamalarını sağlayacak. Meraklıları tarafından büyük ilgi toplayan “Rıhtımda Yoga” serisinin devamı 31 Ağustos ve 21 Eylül’de gerçekleşecek. 27 Temmuz seansı için kaydınızı Cihangir Yoga adresinden oluşturabilir, matınızı yanınızda getirerek Galataport İstanbul’un keyif ve huzur dolu atmosferinde güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz.

Galataport İstanbul Hakkında

İstanbul’un kalbinde, Boğaz kenarında 1.2 km’ye sahip sahil şeridi boyunca yer alan Galataport İstanbul, erişilebilir ve düşük katlı yapıları, mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi ile ziyaretçilerine “nefes alan” sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, alışveriş, yeme içme ve çalışma deneyimi sunuyor. Geçmişte pek çok farklı kültürü barındıran bir konumda yer alan Galataport İstanbul, Karaköy’ü yeniden şehrin ticaretinin kalbi haline getiriyor. Dünya çapında birçok yerli ve yabancı markaya ve restorana ev sahipliği yapan Galataport İstanbul, Ekim 2021’den bu yana İstanbul’un favori buluşma noktalarından biri haline geldi.