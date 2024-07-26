Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Dört Farklı Denizcilik Programı

Gemi İnşaatı, Sualtı Kaynak Teknolojisi, Mekatronik ve Sualtı Teknolojisi programlarının tamamına öğrenci alacak olan ÇOMÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu, eğitim ve öğretim nitelik ve niceliklerini en üst seviyede tutmayı hedefleyerek, öğrencilerini en iyi imkânlarla mezun etmek için hazırlıyor. İstihdam ve gelecek kaygısı bulunmayan, zamanın ihtiyaçlarına ve sektörün talebine olumlu yanıt veren bu programlardan mezun olan öğrenciler, dolgun maaşlarla sektörde istihdam ediliyor.

“Okulumuzda başarı tesadüf değil”

Denizcilik sektöründeki hızlı gelişmeyle birlikte okulun eğitim imkânlarını da en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını belirten Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku “Okulumuz modern binası, her program ve sınıfa ait teknolojik imkânlarla donatılmış derslikleri, nitelikli akademisyen kadrosu, laboratuvarları, dalış alanları, kendine ait teknesi, şehit merkezinde ve ulaşım ağının (havaalanı, otoyol, minibüs hatları) içinde bulunması, devlet yurtlarına yakınlığı, deniz ve kıyı sathında, bilim araştırma ve uygulama alanları, ilgili kurumları ile pozitif iletişimi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi laboratuvar ve çeşitli imkânlarından yararlanması, öğrenci kulüpleri, bina içerisinde kütüphane ve ders çalışma alanlarının varlığı, öğrenci dostu rektörlük ve müdürlük anlayışı ile dikkat çekmektedir. Gemi İnşaatı programımız kendi alanında devlet üniversiteleri arasında en yüksek puanla öğrenci almaktadır. Okulumuzda başarı ve gelecek anlayışı, tesadüfen değil, üst düzey çalışma ve emekle gerçekleşmiştir” dedi.

Kontenjan sayısı sınırlı

Kuşku üniversite ve meslek yüksekokulunun kurumsal akreditasyon sürecinin de başarıyla tamamlandığını vurgulayarak “Eğitim kalitesinin artması sebebi ile öğrenci kontenjan sayılarını sınırlı oranda tuttuk. Ayrıca 35 yaş üstü öğrencilerimize avantaj sağlayan kontenjanlarımız bulunmaktadır. Nitelikli, çalışkan, başarı hedefleri yüksek, geleceğini en iyi şekilde yönlendirmek isteyen öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz” diye açıkladı.

Vira Haber