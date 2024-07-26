Galataport İstanbul Deniz Dolmuş’un Çengelköy Hattı Kullanıma Açıldı

Şehrin ana limanı konumundaki Galataport İstanbul, Boğaz keyfini beraberinde getiren ulaşım alternatifi Deniz Dolmuş’un güzergahına yeni bir hat ekledi. Bebek-Arnavutköy-Ortaköy-Beşiktaş Şehir Hatları iskelelerinden Galataport İstanbul’a ulaşım sağlayan Deniz Dolmuş’un, Çengelköy-Beylerbeyi-Kuzguncuk-Üsküdar-Galataport İstanbul hattı da kullanıma açıldı.

28 kişilik kapasiteyle hizmet veren Deniz Dolmuş, haftanın yedi günü iki saatte bir Galataport İstanbul ve Şehir Hatları iskelelerinden hareket ederek günde toplam 24 sefer gerçekleştiriyor.

Galataport İstanbul’dan Bebek’e saat 23:00’e, Çengelköy’e ise 22:35’e kadar sefer faaliyeti devam eden Deniz Dolmuş seferlerinin ayrıntılı saat bilgilerini, Galataport İstanbul’un web sitesi (galataport.com/denizdolmus) ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Vira Haber