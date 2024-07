Tüpraş’tan Açıklama

Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nicolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, Eylül ayında Rafinerimize ulaşması beklenmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

As it has been previously reported that the oil tanker, St. Nikolas, carrying approximately 1 million barrels of crude oil, which we purchased from the Iraqi state oil company SOMO, was seized by Iranian authorities in the waters of Oman on January 11, 2024. The entire cargo was recovered through a ship-to-ship transfer conducted between July 23-25, 2024. The crude oil is now en route to the refinery and is expected to arrive in September.