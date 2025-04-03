Arkas Line, Yeni Yatırımla Batı Afrika Servisi’ni (WAS) Güçlendiriyor

Arkas Line, 2012 yılında girdiği Afrika’da servis ağını genişleterek varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Mevcut WAS (Batı Afrika) Servisini Nisan ayından itibaren kendi gemileriyle tek başına işletecek şirket yeni yatırımla, yüksek hizmet kalitesinden ödün vermeden müşteri odaklı çözümlerini artırırken transit sürelerini de kısaltıyor.

WAS servisinde, 1200 TEU kapasiteli Mario A, Cristina A, Jean Pierre A ve Diane A olmak üzere toplamda dört gemi hizmet verecek. Mevcut rotası Tangier – Dakar – Apapa – Tincan – Cotonou – Abidjan – Tema – Tangier olan servis, yakın zamanda eklenmesi planlanan Kazablanka uğrağı ile birlikte Hindistan bağlantısı da sağlanacak.

Vira Haber