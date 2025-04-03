Ayvacık Açıklarında Batan Bot İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun batmasının ardından havadan, karadan ve denizden sürdürülen arama kurtarma çalışmaları dronla görüntülendi.
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Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 25 kaçak göçmen sağ olarak kurtarılmıştı. Küçükkkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen 25 kaçak göçmen, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. 5 kaçak göçmenin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce havadan, karadan ve denizden sürdürülen arama kurtarma çalışmaları dronla görüntülendi.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale, Ayvacık, Kaçak Göçmen
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