Ayvacık Açıklarında Batan Bot İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 25 kaçak göçmen sağ olarak kurtarılmıştı. Küçükkkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen 25 kaçak göçmen, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. 5 kaçak göçmenin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce havadan, karadan ve denizden sürdürülen arama kurtarma çalışmaları dronla görüntülendi.

Vira Haber