İnegöl'de Balıkçının Oltasına 7 Kiloluk Turna Takıldı

Amatör balıkçı Emre Ceylan'ın büyük balığı kıyıya çıkarmak için verdiği mücadele amatör kameraya yansıdı.

İnegöl ilçesinde bir baraj gölünde avlanan amatör balıkçı Emre Ceylan, 1 metre uzunluğunda ve 7 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı. Ceylan'ın dev turna balığını kıyıya çıkarmak için verdiği mücadele ise amatör kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, beğeni topladı ve birçok kişi bu başarısını tebrik etti. Bölgedeki diğer amatör balıkçılar da benzer bir av deneyimi yaşamak için baraj gölüne akın etmeye başladı.

Balığı kıyıya aldıktan sonra uzun süre kendine gelemeyen Ceylan, "Bu kadar büyük bir turna yakalamak her balıkçının hayalidir. Gerçekten unutulmaz bir an yaşadım. Yakalama anı da kayıttaydı ve izlerken tekrar heyecanlandım" diye konuştu. Ceylan, balık tutmanın en büyük hobilerinden biri olduğunu belirterek, "Çocukluğumdan beri balık tutuyorum, ama böyle bir şey daha önce hiç başıma gelmemişti. Oltam aniden gerildiğinde büyük bir balığın yakalandığını anladım ama turnayı sudan çıkarmak gerçekten zor oldu. Onunla adeta bir mücadele verdim" dedi.



Vira Haber