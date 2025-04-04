Çanakkale Deniz Müzesi Ziyaretçilerini Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462-1463 yılları arasında inşa ettirilen Çimenlik Kalesi'ndeki Çanakkale Deniz Müzesi, Piri Reis Galerisi, Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu, TCG Nusret Müze Gemisi, Uluçalireis Denizaltı Müzesi, Acar Botu ve Kartal İstimbotu gibi açık ve kapalı sergi alanlarıyla her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462-1463 yılları arasında inşa ettirilen Çimenlik Kalesi'ndeki Çanakkale Deniz Müzesi ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Çanakkale Deniz Müzesinde, Çimenlik Kalesi, Piri Reis Galerisi, Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu, TCG Nusret Müze Gemisi, Uluçalireis Denizaltı Müzesi, Acar Botu ve Kartal İstimbotu gibi açık ve kapalı sergi alanları ile objeler yer alıyor.

Müzenin Çimenlik Kalesi bölümü, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'nin bir bölümünü yazdığı yer olması itibarıyla büyük önem taşıyor. Sergileme alanında Fatih Sultan Mehmet ile Piri Reis'in balmumu heykeli bulunuyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Deniz Müzesi Komutanlığından incelemelerde bulundu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Deniz Müzesi Komutanlığından incelemelerde bulundu. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Çanakkale Boğazı'nda, 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci ile 14 Temmuz 1942'de Çanakkale Morto Koyu'nda batan Atılay denizaltısındaki 39 denizci anısına yarın düzenlenecek anma töreni öncesince incelemelerde bulunup 12 denizaltının geçiş provasını izledi.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, Çanakkale Deniz Müzesi'nin Milli Savunma Bakanlığı özelinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birinci sınıf bir askeri müze olduğunu belirterek, "Türkiye'nin önde gelen müzelerinden birisidir. Çok zengin koleksiyonu olan, her yaşta ziyaretçiye hitap edebilen, Herkesin kendine bir anı oluşturabileceği, içerisinde Nusret Mayın Gemisi, Acar Müze Gemisi, Kartal İstimbotu ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendi talimatıyla yaptırmış olduğu boğaz'ın anahtarlarından birisi olan Çimenlik Kalesi ile yılda 450 bin kişi civarında bir ziyaretçiye kapılarını açmakta ve ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı zengin envanterinde ecdadımızın kıymetli emanetlerini gelecek nesillere en güzel haliyle, en yakışır haliyle iletmeyi hedeflemektedir. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'na tüm halkımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Şehit mekanı olan Çanakkale Deniz Müzesi aynı zamanda gazi bir kaledir. Çanakkale Savaşlarında yoğun ateş altında kalmış gerçek bir savaş alanıdır. Tüm halkımızı Çanakkale Deniz Müzesi'ne bekliyoruz" dedi.

Vira Haber