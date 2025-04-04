STM, Milli Deniz Platformları ve İHA Sistemleri ile Adriyatik’te Sahne Alıyor

Türkiye’nin “tam bağımsız savunma sanayii” hedefleri doğrultusunda, milli projelere ve ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli teknolojilerini yurt dışına taşımaya devam ediyor. STM, Adriyatik Bölgesinin önemli savunma fuarlarından biri olan ve bu yıl 8-10 Nisan 2025 tarihleri arasında, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenecek Adriyatik Savunma ve Havacılık Fuarı ASDA-2025’e katılım sağlayacak.

Mavi Vatan Gururu Adriyatik’te Sergilenecek

STM, ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması’na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515)’u fuarda sergileyecek.

STM’nin kritik görevler üstlendiği ve bugüne kadar Türk Donanması’na 4 adet teslimi gerçekleştirilen Türkiye’nin milli korvet projesi Ada Sınıfı, Türkiye’nin özel harekât ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı STM NETA da fuarda yerini alacak.

Taktik mini İHA’da Türkiye’de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak. STM, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA’yı da Adriyatik Bölgesi ile buluşturacak.

Güleryüz: İhracatlarımızı Avrupa’da Sürdürmek İstiyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye’nin askeri denizcilik alanındaki mühendislik çözümlerinin küresel ölçekte tercih edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“STM olarak, sahip olduğumuz mühendislik gücümüzle, Avrupa’dan Asya-Pasifik’e uzanan coğrafyada donanmaların güvenilir ortağıyız. NATO ve AB üyesi Portekiz Deniz Kuvvetleri için geliştireceğimiz lojistik destek gemisi ihracatı Avrupa’da çok ses getirdi. Ukrayna Donanması için inşasına devam ettiğimiz iki adet korvet ile Avrupa’ya ilk korvet ihracatımızı; Malezya Kraliyet Donanması için Ada Sınıfı tasarımına dayalı geliştirdiğimiz üç korvet ile de ülkemizin Asya Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatına imza attık. Bu başarılarımızın bir yansıması olarak, Adriyatik bölgesinin önemli savunma etkinliği ASDA 2025’te, modern deniz platformlarımızı ve savaş ortamında kanıtlanmış ve 3 farklı kıtada ihraç edilmiş taktik mini İHA sistemlerimizi tanıtarak, Avrupa’daki iş birliklerimizi daha da ileri taşımayı ve ihracatlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

STM – ASDA-2025 Stand Bilgileri:

Stant No: 1005

Tarih: 8-10 Nisan 2025

Yer: Zagreb Arena | Zagreb | Hırvatistan

Vira Haber