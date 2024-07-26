İran, El Koyduğu St Nikolas Tankerindeki Petrolü Serbest Bıraktı

İran, geçtiğimiz ocak ayında ABD’ye misilleme olarak Irak’tan Türkiye'ye ham petrol taşıyan Yunanistan’a ait Marshall Adaları bandıralı St Nikolas tankerine el koymasının ardından tankerde bulunan 1 milyon varil ham petrolü serbest bıraktı. Yunan denizcilik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, tankerin hala İran tarafından tutulduğu belirtilerek, “Kargo, müzakerelerin ardından bu hafta başında serbest bırakıldı” denildi.

İran tarafı konuya ilişkin henüz açıklama yapmazken, petrolün nereye ve nasıl sevk edildiğine dair bilgi verilmedi.

Geçen sene ABD el koymuştu

Eski adı Suez Rajan olan St Nikolas tankeri, geçen yıl ABD tarafından el konulduğunda İran'a ait 980 bin varilden fazla ham petrolü taşıyordu. ABD o dönemde İran'ı yaptırımları ihlal ederek Çin'e kaçak petrol ihraç ettiğin iddia etmişti. Afrika'nın güneyinde ABD donanması tarafından el konulan tanker, ABD'nin Teksas eyaleti kıyılarına çekilmiş, tankerin taşıdığı İran'a ait petrol daha sonra satılmıştı. Tankerin adı ise yükü boşalttıktan sonra St Nikolas olarak değiştirilmişti. İran ise Suez Rajan'a el konulmasının ardından misilleme olarak geçtiğimiz sene Marshall Adaları bandıralı ABD merkezli enerji şirketi Chevron tarafından işletilen “Advantage Sweet” adlı petrol tankerine ve “Niovi” adlı Panama bandıralı petrol tankerine el koymuştu.

Vira Haber