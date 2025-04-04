Mediterraneo ‘Akdeniz Baskı Altında’ Fotoğraf Sergisi

Sergi, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 18.00’de tarihi Sekibaşı Hamamında açılacak.

Sergi, dünyanın en ünlü vahşi yaşam fotoğrafçılarından Laurent Ballesta’nın Cap Corse’taki mercan halkanı keşfetmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Gombessa 6’ seferinde çektiği fotoğraflarla, Fransa’nın 2024 su altı fotoğraf şampiyonu Tony Viacara’nın Gökova enkazlarını belgeleyen fotoğraflarını bir araya getiriyor. Sergi 7 Mayıs 2025 tarihine kadar açık olacak.

‘Doğu’dan Batı’ya Akdeniz belgesel gösterimi

Etkinlik kapsamında, ‘Doğu’dan Batı’ya Akdeniz’ belgesel gösterimi gerçekleşecek. Deniz biyoloğu, yazar, sualtı fotoğrafçısı ve Yönetmen Mert Gökalp’in katılımıyla yapılacak belgesel gösterimi ise, 10 Nisan 2025 Perşembe günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde saat 17.30’da gerçekleşecek.

Vira Haber