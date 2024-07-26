AB Denizcileri “Kilit Çalışan” Olarak Tanıyor

AB Konseyi ve Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin sınır yönetimini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak Schengen Sınır Kodu’nun güçlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu güncelleme Avrupa Birliği içindeki koordinasyonu güçlendirmeyi ve üye devletleri, özellikle sağlıkla ilgili acil durumlarda, hem iç hem dış sınırlarda yaşanacak zorluklarla başa çıkılmasını kolaylaştıracak araçlarla donatmayı amaçlıyor. Anlaşmanın en fazla öne çıkan maddelerinden biri de denizcilerin “kilit çalışan” olarak sınıflandırılması.

BIMCO gelişmeyi memnuniyetle karşıladı

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (Baltic and International Maritime Council-BIMCO) evleri ve gemiler arasında engelsiz hareket etmelerini kolaylaştırmak amacıyla denizcilere uluslararası çapta kabul edilen ayrıcalıklar verilmesini savunan bir kuruluş olarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. AB’nin girişimi, büyük ölçekli acil sağlık durumlarında denizcilerin AB’ye giriş kısıtlamalarından muaf tutulan listeye dahil edilmesini sağlıyor.

Kişilerin sınır ötesi hareketini düzenleyen kurallara ilişkin AB Birlik Yasasına ilişkin 2016/399 sayılı tüzükte (Schengen Sınır Yasası) yapılan değişiklikler 20 Haziran 2024 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlandı ve 11 Temmuz 2024’te yürürlüğe girdi.

BIMCO dünya ticareti ve toplumdaki hayati rollerinin tanınması için, diğer devletleri de denizcileri kilit çalışan olarak tanımaya teşvik edeceklerini vurguladı.

Vira Haber