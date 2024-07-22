Apreamare, Blc Yachts ortaklığı ile Türkiye’de

BLC Yachts, İtalya’nın köklü markalarından Apreamare ile Türkiye satışı için anlaştığını duyurdu. BLC Yachts kurucusu Candaş Balcı, yaptığı açıklamada “Tarihi 1849 yılına dayanan ve İtalya’nın önde gelen markalarından biri olan Apreamare’yi temsil edecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yıllar boyunca Akdeniz için mükemmelleştirilen geleneksel ‘Gozzo’ modellerini en yakın zamanda Türk tekne severlerle buluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Apreamare, önümüzdeki Eylül ayında Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyeri yapılacak “Gozzo 38 Cabin” modelinin yanı sıra Gozzo 35 ve 45 modellerini tekne severlerin beğenisine sunacak. Tersane aynı zamanda üretimi devam eden 27,7 metrelik motor yat modeli Maestro 88’i önümüzdeki günlerde suya indirmeye hazırlanıyor.

BLC Yachts Hakkında

BLC Yachts, Göcek merkezli ofisinde, yat satış, kiralama ve yat yönetimi konularında müşterilerine 360 derecelik bir hizmet vermektedir. Şirketin kurucusu gemi inşa mühendisi Candaş Balcı, sektörde edindiği 10 yılı aşkın deneyimi uluslararası standartlarla birleştirerek, müşterilerine modern ve yenilikçi bir hizmet vermeyi amaçlıyor. BLC Yachts, İtalyan Apreamare ve Nerea Yacht markalarının distribütörlüğünün yanı sıra, Antalya’da üretim yapan Dynamiq tersanesinin Türkiye temsilciğini yürütüyor.

Apreamare Hakkında

İtalya’nın en köklü tekne üreticilerinden olan Apreamare’nin tarihi 1849 yılında Giovanni Aprea’nın Sorrento’da üretmeye başladığı geleneksel Gozzo teknelerine dayanıyor. Halen Aprea ve Polio ailelerinin kontrolünde olan tersane, üretimine İtalya’nın güneyinde, Napoli yakınlarındaki tesislerinde devam etmektedir.