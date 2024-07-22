Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Görüyor

Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini fiziksel, sosyal açıdan verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Spor Okulları tüm hızıyla sürüyor. Spor okulu kapsamında açılan yüzme, basketbol ve voleybol kurslarıyla çocuklar sportif becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyorlar.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve 1 Temmuz Pazartesi günü başlayan yüzme, basketbol ve voleybol kurslarına kayıtlar devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında 09.00-12.30 / 13.30-17.00 saatleri arasında yapılan kayıtlar ve kurslar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve sosyal açıdan gelişim ve becerilerini desteklemek amacıyla başlattığımız spor kurslarımız devam ediyor. Evlatlarımız hem fiziksel hem de sosyal açıdan yaz dönemini en verimli şekilde geçiriyorlar. Yaz dönemi boyunca devam edecek kurslarımıza ise kayıtlarımız sürüyor. Kurslarımıza katılmak isteyen tüm çocuklarımızı kayıt olmaya davet ediyoruz” dedi.

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