Tersan Tersanesi Yeni Zelandalı Aurora Fisheries İle Kontrat İmzaladı

Norveçli Skipsteknisk tarafından tasarlanan ve Tersan tarafından Türkiye'de inşa edilecek gemi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanındaki en son gelişmeleri, Yeni Zelanda'nın derin deniz balıkçılık alanlarına taşıyacak.

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu: “Aurora Balıkçılık için bu son teknolojiye sahip gemiyi inşa edecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tersan'dan Yeni Zelanda'ya teslim edilecek ilk gemi olacak olması onu bizim için daha da özel kılıyor. Aurora ve Skipsteknisk ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve geminin inşasına devam etmek ve onu zamanında teslim etmek için çok çalışacağız.”

Tersan Tersanesi ve Skipsteknisk iş birliğinin fabrika balıkçı gemilerindeki büyük deneyimi ve başarılı itibarı sayesinde, yeni Aurora projesinin bölgede faaliyet gösteren lider balıkçı gemisi olması planlanıyor. Gemi, Yeni Zelanda çevresindeki bölgelerde Güney Mavi Mezgiti, Uskumru ve Ling balığının yanı sıra kalamar yakalamak üzere ve hazır tasniflenmiş ürünler için 2135 m³ dondurucu ambar kargo kapasitesine sahip olacak şekilde inşa edilecek.

Aurora Balıkçılık CEO'su Paul Hufflett: “Tersan Tersanesi ve Skipsteknisk, açık deniz balıkçı teknelerinin inşasında birlikte çalışma konusunda önemli bir deneyime sahip. Bu, Aurora'ya böylesine önemli bir yatırım yapma konusunda güven veriyor."

Yeni geminin 2025 sonlarında teslim edilerek, mevcut geminin yerini alması planlanıyor. İsmi henüz tam kesinleşmeyen yeni gemi, 80 metre uzunluğunda, son teknoloji ile donatılmış köprü ve balık fabrikası ile maksimum enerji verimliliği sağlayacak. Geniş yaşam alanları ve sosyal olanaklara sahip gemide 50 kişiye kadar konaklama yapılması planlanıyor.

Vira Haber