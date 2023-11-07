Nijerya'da Yolcu Teknelerinin Akşam Saatlerinde Çalışmasına Yasak

Taraba Vali Yardımcısı Alhaji Aminu Alkali, yaptığı açıklamada, eyaletteki tüm nehirlerde akşam saatlerinde tekne ve kano gibi su araçlarının kullanımının yasaklandığını belirtti.

Nehirlerdeki tüm barikatların derhal kaldırılması talimatını veren Alkali, tekne sahiplerinden de fazla yolcu almamalarını ve yolculara can yeleği vermelerini istedi.

Nijerya'nın Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne , 28 Ekim Cumartesi günü Benue Nehri'nde alabora olmuştu.

Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 18 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Tekne deki 70 kişinin hala kayıp olduğu açıklanmıştı.

Vira Haber