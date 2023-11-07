Kocaeli'de Deniz Ticaret Odası'nda Yangın Paniği

Kocaeli Körfez ilçesindeki Deniz Ticaret Odası binasında yangın paniği yaşandı. Binanın bodrum katından dumanların yükselmesi üzerine çalışanlar panikle dışarı çıktı. Yangın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa devre sonucu çıkan küçük bir yangının kendiliğinden söndüğünü tespit etti. Ekipler, bodrum kattaki dumanı tahliye ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber