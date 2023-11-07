İzmir'de Denizde Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Alınan bilgiye göre, Boyalık Plajı'nda denize giren Barış Özgür'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, plaj ve çevresinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve botlar denizde Özgür'ü bulmak için üç gündür çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı helikopterle de çalışmalara havadan destek veriyor.

Özgür'ün yakınları çalışmalarını kıyıdan takip ediyor.

Viran Haber