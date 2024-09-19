Yüzlerce Tekne Pendik’te Deniz Severlerle Buluşuyor

Türkiye’nin tek deniz fuarı Bosphorus Boat Show, MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde; ED Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği desteği ve YATED Fuarcılık iş birliği ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ana sponsorluğunda, 26 Ekim 2024’te kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Her boyda her bütçeye uygun tekne ve tekne ekipmanlarının sergileneceği fuarı, 50 binden fazla kişinin ziyaret edeceği ön görülüyor. 400’den fazla teknenin deniz severlerle buluşacağı fuarda, teknelerin toplam değerinin 15 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı; üçüncü kez 26 Ekim – 3 Kasım 2024 tarihlerinde MarinTurk İstanbul City Port’ta düzenlenecek. ED Fuarcılık tarafından organize edilen, YATED Fuarcılık iş birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile GİSBİR’in ana sponsorluğunda düzenlenecek fuarı, bu yıl 50 binden fazla kişinin ziyaret edeceği ön görülüyor. Deniz üzerinde üçüncü kez düzenlenen fuarda; tekne, yat ve mega yatlar, konforlu yaşam alanları, ileri teknoloji performansları ve tasarımlarıyla sergilenecek. Lüks tekne ve yatların yanı sıra, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de sergileneceği fuarda, deniz tutkunları yelkenli teknelerden motor yat teknelere, sürat teknelerinden katamaranlara, botlardan marin ekipman ve aksesuarlarına kadar aradığı her şeyi bulabilecek. 150’nin üzerinde firmanın katılacağı fuarda, 500’ den fazla marka temsil edilecek ve deniz üzerinde 400‘den fazla tekne, deniz severlerin beğenisine sunulacak.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNUYORUZ

Deniz üzerinde düzenlenen fuarın, her yıl deniz severler tarafından ilgiyle takip edildiğini kaydeden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, fuar ziyaretçilerinin beğendikleri tekneyi test edebilme imkanı olduğuna dikkat çekti. Yerli-yabancı yüzlerce teknenin görücüye çıkacağı fuarda 2025 model teknelerin de sergileneceğini kaydeden Dilek Soydan; “Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Pendik’te 500’den fazla tekne, deniz severlerle buluşmuştu. Bu yıl ise 400’den fazla tekne denizde ve 150’den fazla tekne de karada ziyaretçilerle buluşacak. Üçüncü kez düzenlenen bu fuar ile hem tekne ve yat sektörüne hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağız. Yabancı ziyaretçi sayısında da bu yıl artış bekliyoruz. Türk tekne ve yat sektörünün başarılarını bu fuarda taçlandırmasını hedefliyoruz.” dedi.

SERGİLENECEK TEKNELERİN TOPLAM DEĞERİ 15 MİLYAR TL

Pendik’in ulaşım açısından çok uygun olduğunu dile getiren ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, “Hem katılımcılarımız hem de ziyaretçilerimiz MarinTurk İstanbul City Port Pendik’e rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca, tekne ve yat üretim merkezlerine yakın olunması da avantaj sağlıyor. Bu yıl da her boydan tekne, deniz severlerin beğenisine sunulacak. Her bütçeye uygun tekne ve tekne ekipmanları fuarımızda bulunabilecek. Geçen yıl sergilenen teknelerin toplam değeri 10 milyar TL civarındaydı. Bu yıl ise sergilenecek teknelerin toplam değerinin 15 milyar TL olması bekleniyor. Yine, geçen yıl fuar döneminde yapılan satış 2 milyar TL’ye ulaşmıştı. Bu yıl, bu rakamın çok daha üst seviyelere gelmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Vira Haber