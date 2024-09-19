Liman Sektörü Siber Korsanların Radarında

Türkiye’de şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITserv Technology, sahip olduğu gelişmiş yazılım teknolojileri, profesyonel kadrosu ve sektör deneyimi ile kritik altyapılara sahip sektörler için gelişmiş siber güvenlik, veri yönetimi ve bulut çözümleri desteği ile dijital dönüşüm süreçlerini güvence altına alarak ülke ekonomisinin can damarı konumundaki sektörlere ışık tutuyor. Milyonlarca dolarlık iş hacmine sahip liman taşımacılığı sektörü de son yıllarda siber saldırıların hedefi haline geldiğine dikkat çeken ITserv Technology, yapay zekâ tabanlı siber güvenlik çözümleri sayesinde bu tehditlere karşı güçlü bir savunma oluşturabiliyor.

Global ticaretin ve deniz taşımacılığının merkezinde yer alan limanlar, siber saldırıların hedefi haline gelerek ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle kritik altyapılarını korumak isteyen uluslararası liman şirketleri, yapay zekâ destekli tehdit tespiti ve müdahale sistemleri, liman operasyonlarında yaşanabilecek siber tehditleri gerçek zamanlı olarak belirleyip müdahale edebilme imkânı sağlıyor. Türkiye’de şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITserv Technology’nin yapay zekâ tabanlı siber güvenlik çözümleri bu tehditlere karşı güçlü bir savunma oluşturabiliyor.

Liman Şirketleri için Kritik İş Alanları ve Veri Güvenliği

Liman işletmeleri, konteyner yönetim sistemlerinden gemi trafik kontrol sistemlerine, mal hareketlerinin izlenmesinden gümrük veri işleme sistemlerine kadar birçok kritik iş sürecini dijital olarak yönetir. Bu sistemler, fidye yazılımı saldırıları veya DDoS saldırıları gibi siber tehditlere maruz kaldığında operasyonel süreçler durma noktasına gelebilir. Örneğin, konteyner hareketlerinin izlenmesini sağlayan bir sistemin devre dışı kalması, limanda büyük bir operasyonel aksaklığa yol açabilir ve tedarik zincirini olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde, gemi trafik kontrol sistemlerinin saldırıya uğraması, güvenli navigasyonu tehlikeye sokabilir ve yine operasyonları aksatabilir.

Son Dönem Siber Saldırılar ve Yapay Zekâ Tabanlı Müdahale

Liman sektöründe artan siber tehditler, operasyonel süreçlerin güvenliğini tehdit ediyor. Özellikle fidye yazılımları, kimlik avı saldırıları ve DDoS gibi tehditler liman şirketlerinin operasyonlarını sekteye uğratabiliyor. Bu tehditlere karşı koyabilmek için gerçek zamanlı izleme ve anormallik tespiti büyük önem taşıyor. ITserv Technology şirketinin yapay zekâ destekli çözümleri, bu tür saldırıları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için ileri düzey tehdit algılama ve otomatik müdahale teknolojilerini kullanarak liman operasyonlarının sürekliliğini güvence altına alıyor.

Liman Şirketleri Ne Yapmalı?

Bu tür risklere karşı koyabilmek için liman şirketlerinin proaktif siber güvenlik önlemleri alması gerekiyor. ITserv Technology'nin yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri, bu tür kritik sistemlerde anormallikleri hızla tespit ederek, olası tehditleri daha oluşmadan etkisiz hale getiriyor. Ayrıca, saldırı sonrası hızlı iyileşme süreçleri için güçlü bir olay müdahale planı ve siber dayanıklılık stratejisi sunuyor. ITserv'in çözüm portföyü, liman işletmeleri için özel olarak adapte edilebilir ve tehdit algılama, veri koruma, otomatikleştirilmiş yanıt ve sürekli izleme gibi işlevleri kapsar. Bu sayede, limanların operasyonel sürekliliği korunur ve iş akışlarında kesinti yaşanmaz.

Vira Haber