“Kadın Denizciler Bursu” Başvuruları Başladı

Ditaş Denizcilik, denizcilik sektöründe kariyer yapmayı hayal eden genç öğrenciler için müjdeyi verdi. Ditaş, Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle sunduğu “Kadın Denizciler Bursu” başvurularının başladığını duyurdu.

Ditaş’tan yapılan açıklama şu şekilde :

“Eğer 2024 Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk 100 binde yer aldıysan ve denizcilik fakültelerinin “Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği” (Güverte) veya “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” (Makine) bölümlerinden birinde okuyorsan, bu burs fırsatından yararlanabilirsin”

Bursun sunduğu avantajlar şu şekilde : 5 yıl burs desteği (Hazırlık sınıfı dahil), Staj imkanı, İstihdam önceliği

Başvuru için lütfen tıklayın.

Vira Haber