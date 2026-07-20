Türkiye'nin İlk ve En Büyük LNG'li Konteyner Gemisi "Kaşif Kalkavan" Servise Başlıyor

Turkon Line'ın yeni nesil konteyner gemisi Kaşif Kalkavan, 17 Temmuz itibarıyla Hindistan Servisi'nde (TRI) operasyonlarına başladı.

Tamamı Türk mühendisliğiyle geliştirilen Kaşif Kalkavan, çoklu alternatif yakıt kullanım altyapısı, çevreci teknolojileri ve modern operasyon kabiliyetiyle yalnızca Turkon filosunun değil, Türk denizcilik sektörünün de yeni nesil gemileri arasında öne çıkıyor.

Türkiye'nin ilk ve en büyük LNG'li konteyner gemisi

4.000 TEU taşıma kapasitesine sahip Kaşif Kalkavan, Türkiye'de inşa edilen ilk ve en büyük LNG yakıtlı konteyner gemisi olma özelliğini taşıyor.

Kaşif Kalkavan, ileri teknolojiyle donatılan altyapısıyla yeni nesil deniz taşımacılığının ihtiyaçlarına yanıt veriyor. LNG başta olmak üzere beş farklı yakıt tipiyle çalışabilen gemi, değişen operasyonel koşullara hızlı uyum sağlayarak önemli bir esneklik ve verimlilik sunuyor. Bünyesinde yer alan SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) ve scrubber sistemleri sayesinde uluslararası çevre standartlarına tam uyum sağlayan Kaşif Kalkavan, emisyonların azaltılmasına katkı sunarken sürdürülebilir deniz taşımacılığı vizyonunu da güçlendiriyor. Uluslararası denizcilik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik dönüşüm hız kazanırken, Kaşif Kalkavan bu dönüşümün Türkiye'deki en güçlü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Geminin ismi ise Turkon’un bugünlere ulaşmasında büyük emeği bulunan, teknolojiye olan inancı ve vizyoner yaklaşımıyla tanınan merhum Kaşif Kalkavan'ın anısını yaşatıyor. Türkiye'de inşa edilen ilk ve en büyük LNG yakıtlı konteyner gemisine kendisinin adının verilmesi, şirketin inovasyon, mühendislik ve sürdürülebilirlik vizyonunun güçlü bir simgesi niteliği taşıyor.

Hindistan hattındaki büyümenin yeni gücü

Turkon'un geçtiğimiz yıl hizmete aldığı Hindistan Servisi (TRI), kısa sürede şirketin en stratejik ticaret hatlarından biri haline geldi.

Türkiye, Kızıldeniz, Avrupa ve Hindistan limanlarını birbirine bağlayan servis, aynı zamanda Turkon'un güçlü Amerika ağıyla birleşerek Amerika'dan Hindistan'a uzanan önemli bir ticaret koridoru oluşturuyor.

Dünya ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Hindistan'ın yükselen üretim ve tüketim kapasitesi, bölgeyi küresel lojistik açısından her geçen gün daha kritik bir konuma taşırken, Kaşif Kalkavan'ın filoya katılması Turkon'un bu pazardaki büyüme stratejisine büyük katkı sağlıyor.

Yeni gemiyle birlikte şirket; operasyonel verimliliğini artırırken, müşterilerine daha yüksek kapasite, daha çevreci taşımacılık ve daha güçlü servis sürekliliği sunmayı hedefliyor.

"Türk mühendisliğinin gücünü dünya denizlerine taşıyoruz"

Turkon Line CEO’su Alkın Kalkavan, Kaşif Kalkavan'ın yalnızca filoya katılan yeni bir gemi olmadığını, şirketin uzun vadeli büyüme vizyonunun önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kaşif Kalkavan, Turkon Holding iştiraklerinden olan Sedef Tersanesi'nde inşa edilen 4.000 TEU kapasiteli iki yeni baby panamax konteyner gemimizin ilkidir. Türk mühendisliği ve tersanecilik kabiliyetini ileri çevre teknolojileriyle buluşturan bu yatırım, yalnızca filomuzun kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilir deniz taşımacılığı vizyonumuzu da güçlendiriyor.

Hindistan Servisimiz, kısa sürede şirketimizin en stratejik hatlarından biri haline geldi. Türkiye, Avrupa, Kızıldeniz ve Hindistan'ı kapsayan bu servis, Amerika hattımızla entegre çalışarak Asya, Avrupa ve Amerika arasında çift yönlü ve kesintisiz bir ticaret koridoru oluşturuyor.

Kaşif Kalkavan'ın Hindistan hattımıza dahil olmasıyla birlikte müşterilerimize daha yüksek kapasite, daha çevreci operasyonlar ve daha güvenilir hizmet sunacağız. Bu yatırımın, hem küresel büyüme stratejimize hem de Türk denizciliğinin uluslararası rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Vira Haber