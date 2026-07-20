Çanakkale-Limni Deniz Hattında İlk Resmî Sefer Gerçekleştirildi

KALIMNOS isimli hızlı yolcu gemisiyle gerçekleştirilecek düzenli seferlerin başlamasıyla birlikte, Çanakkale ile Limni Adası arasında uluslararası deniz ulaşımında yeni bir dönem başladı. Sefer öncesinde yolcuların pasaport ve biniş işlemleri Port of Çanakkale Yolcu Terminali'nde sorunsuz şekilde tamamlandı.

Yeni hat sayesinde Port of Çanakkale, Ege Denizi'nde uluslararası yolcu taşımacılığındaki stratejik konumunu daha da güçlendirirken; hattın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm hareketliliğine, kültürel etkileşime ve bölgesel ekonomik gelişime önemli katkılar sunması bekleniyor.

Limni Express hattının ilk dönüş seferi ise 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 16.00'da Limni Adası'nın Myrina Limanı'ndan Port of Çanakkale'ye gerçekleştirilecek.

Sefer saatleri, bilet satış işlemleri ve kapıda vize uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgilere www.limniexpress.com adresinden ulaşılabiliyor.

Vira Haber