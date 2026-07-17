Aliağa Heyetinden Midilli'ye Resmi Ziyaret

Ziyaret kapsamında Aliağa heyeti, Kuzey Ege Adaları Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris ile Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas'ı makamlarında ziyaret etti. Görüşmelerde, Aliağa ile Midilli arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik projeler ve ortak çalışma alanları ele alındı.

Ziyarete Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök, Bölge Müdür Yardımcısı Taylan Çakmak, Aliağa Gümrük Müdürü Ünsal Yıldırım, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Meclis Üyesi ve Jalem Tur ortağı Ali Jale, Turyol ortağı Kadir İnandı ile Alia Port Liman İşletmesi yetkilisi Faruk Altun katıldı.

Görüşmelerde, Aliağa ile Midilli arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, turizm potansiyelinin artırılması ve deniz ulaşımının sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Ayrıca ticari iş birliklerinin artırılması ile iki bölge arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, Aliağa–Midilli hattında başlayan yolcu seferlerinin iki bölge arasındaki etkileşimi artıracağına dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde ortak projelerle iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınması yönündeki temennilerini dile getirdi.