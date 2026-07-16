Antalya'da Jandarmadan Denizlerde Denetim

Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, turizm faaliyetlerinin emniyet içinde sürdürülmesi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele edilmesi ve genel asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Manavgat ve Kaş ilçelerinde denetim ve devriyeler yapıldı. Ekipler, Manavgat Irmağı'nda faaliyet gösteren tur teknelerine yönelik denetimlerde bulundu. Kaş ilçesinde ise karadan ulaşımı bulunmayan koy ve bölgelerdeki tesisler ile şahıslara yönelik önleyici kolluk devriyeleri gerçekleştirildi. Denetim ve devriye faaliyetlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, çalışmaların vukuatsız şekilde tamamlandığı bildirildi.

Vira Haber