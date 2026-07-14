Martı Marina & Yacht Club, 30. Yılında Deniz Yaşamını Yeni Bir Üyelik Deneyimine Taşıyor

Türkiye’nin köklü turizm markası Martı Hotels & Marinas bünyesinde faaliyet gösteren Martı Marina & Yacht Club, 30. kuruluş yılında hayata geçirdiği Martı Marina Üyelik Programı ile denizcilik mirasını, güçlü bir topluluk anlayışı ve üyelerine özel ayrıcalıklarla geleceğe taşıyor.

Türkiye’nin ilk marina yatırımlarından biri olarak 1996 yılından bu yana Marmaris Hisarönü Körfezi’nin korunaklı koyunda hizmet veren Martı Marina, 30. yılını yeni bir dönemin başlangıcıyla kutluyor. Martı Hotels & Marinas’ın denizcilik alanındaki en önemli yatırımlarından biri olan Martı Marina & Yacht Club, hayata geçirdiği Martı Marina Üyelik Programı ile marina yaşamını yalnızca tekne bağlama hizmeti sunan bir yapı olmaktan çıkararak, deniz tutkunlarını ortak bir yaşam kültürü etrafında buluşturan bir kulüp deneyimine dönüştürüyor.

Marina deneyimi, güçlü bir üyelik topluluğuna dönüşüyor

Martı Marina’nın uzun yıllardır sunduğu marina hizmetleri ve yaşam alanları, Martı Marina & Yacht Club ile yeni bir üyelik yaklaşımı altında bir araya geliyor. Program, mevcut hizmetleri yeniden tanımlamak yerine, bunları daha güçlü bir topluluk kültürü ve üyelik deneyimiyle destekliyor.

Yaz sezonunda yoğunlukla marina içerisinde ve yıl boyunca farklı şehirlerde düzenlenecek üyelere özel davetler, sosyal buluşmalar, spor etkinlikleri ve tematik deneyimler sayesinde üyeler yalnızca marinada değil, ortak ilgi alanları etrafında şekillenen aktif bir topluluğun parçası oluyor. Martı Marina, deniz tutkunu üyelerini ortak ilgi alanları etrafında bir araya getirerek hobilerinin yaşam tarzlarının doğal bir parçasına dönüşmesini destekliyor.

Programın önemli bileşenlerinden birini, farklı sektörlerden seçkin markalarla geliştirilen iş birlikleri oluşturuyor. Konaklama, gastronomi, moda, sağlık, spor, seyahat ve yaşam tarzı kategorilerindeki iş ortakları tarafından sunulan özel avantajlar ve indirimler sayesinde üyelik deneyimi marinanın sınırlarını aşarak günlük yaşamın farklı alanlarına da değer katıyor. Martı Marina, 2027 yılında hayata geçireceği yeni marina yatırımları ve üyelik programına yönelik geliştirmelerle bu dönüşümü sürdürmeyi hedefliyor.

Ege’nin kalbinde 30 yıldır tekne sahiplerinin ve deniz severlerin buluşma noktası olan Martı Marina, bugün yalnızca modern marina altyapısıyla değil, deniz yaşamını zenginleştiren farklı deneyimleriyle de öne çıkıyor. Marina içerisinde yer alan Martı Hemithea, denize sıfır konumu ile sakin ve ayrıcalıklı bir butik konaklama deneyimi sunarken; Club Mistral Restaurant & Beach Club, Ege atmosferi eşliğinde şef dokunuşlarıyla hazırlanan menüsü, plajı ve sosyal yaşamıyla marina hayatının önemli buluşma noktalarından biri olarak konumlanıyor. Kış sezonunda ise Brasserie Mistral, mevsimsel ve şef odaklı gastronomi anlayışıyla üyelerini ve misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Marina yaşamını tamamlayan Yacht Club, Martı Marina Patisserie ve Marina Butik ise deniz yaşamının günlük ritmine eşlik eden sosyal alanlar olarak Martı Marina deneyiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Barış Korkmaz: “30 yıllık kültürümüzü daha güçlü bir topluluk yapısıyla geleceğe taşıyoruz”

Martı Marina & Yacht Club Genel Müdürü Barış Korkmaz, yeni üyelik programıyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Martı Marina, 30 yıldır denizcilik sektöründe güven, kalite ve misafirperverlikle özdeşleşen güçlü bir marka. Bu süre boyunca yalnızca teknelere değil, deniz yaşamını benimseyen binlerce insana ev sahipliği yaptık. Bugün hayata geçirdiğimiz Martı Marina & Yacht Club Üyelik Programı ise yıllar içinde doğal olarak oluşan bu topluluk kültürünü daha güçlü bir yapı altında buluşturuyor.

Yeni üyelik programımızın odağında; yeni hizmetler sunmakla birlikte, üyelerimiz arasındaki bağı güçlendirmek, birlikte daha fazla deneyim üretmek ve Martı Marina’da geçirilen zamanı daha değerli hale getirmek yer alıyor. Üyelere özel etkinliklerimiz, sosyal buluşmalarımız ve farklı sektörlerden iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz avantaj programlarımız sayesinde üyelerimiz, yıl boyunca devam eden ayrıcalıklı bir yaşam deneyiminin parçası oluyor.

Martı Hotels & Marinas’ın misafirperverlik anlayışını deniz yaşamıyla buluşturan Martı Marina olarak, önümüzdeki dönemde de yalnızca Türkiye’nin önde gelen marinalarından biri olmayı değil; güçlü topluluğu, sosyal yaşamı ve yaşam tarzı yaklaşımıyla örnek gösterilen bir marina olmayı hedefliyoruz.”

Martı Marina & Yacht Club Hakkında

Martı Hotels & Marinas bünyesinde faaliyet gösteren geçirilen Martı Marina & Yacht Club, Marmaris Hisarönü Körfezi’nde 1996 yılından bu yana hizmet vermektedir. 380 tekne bağlama kapasitesine sahip olan marina, 50 tona kadar olan tekneler için 7/24 bakım ve onarım hizmet sunmaktadır. Doğal korunaklı konumu, modern marina altyapısı ve deniz yaşamını destekleyen sosyal alanlarıyla Türkiye’nin önde gelen marinaları arasında yer alan tesis; Martı Hemithea premium butik oteli, Club Mistral Restaurant & Beach Club, Brasserie Mistral, Yacht Club, Marina Patisserie ve Marina Butik ile üyelerine ve misafirlerine dört mevsim yaşayan kapsamlı bir marina deneyimi yaşatmaktadır.

30. yılında hayata geçirilen Martı Marina & Yacht Club Üyelik Programı ile birlikte bu deneyim, güçlü bir topluluk kültürü ve yıl boyunca devam eden ayrıcalıklı üyelik avantajlarıyla yeni bir boyut kazanmıştır.