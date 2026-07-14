Petrol Fiyatları Son 4 Haftanın Zirvesinde
ABD ve İran arasındaki gerilimin tekrardan yükselmesiyle birlikte petrol fiyatları son 1 ayın zirvesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı.
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ABD ile İran arasındaki gerilim piyasaları etkiledi. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların artmasıyla enerji akışlarına ilişkin belirsizlik arttı. Buna bağlı olarak petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı son 4 haftanın zirvesini görerek 85 doları aştı.
Vira Haber
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