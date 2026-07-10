Denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden Kaptan Behzat Esinduy'un kız kardeşi Ayşe Perizat Erten, hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesinin, ikindi namazının ardından İstanbul Kadıköy'deki Zühtüpaşa Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Likya Reklamcılık ve Vira Haber ailesi olarak merhume Ayşe Perizat Erten'e Allah'tan rahmet; başta Kaptan Behzat Esinduy olmak üzere Esinduy ve Erten ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

Vira Haber