Şadan Kaptanoğlu, DTO Başkan Adaylığı Sonrası Denizcilik Basınıyla Buluştu

Toplantıda, Türk denizcilik sektörünün mevcut durumu, Deniz Ticaret Odası'nın geleceği ve seçim sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Kaptanoğlu, adaylık sürecinde hazırladıkları yol haritasına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmasının başında bugüne kadar Deniz Ticaret Odası'na emek veren herkese teşekkür eden Kaptanoğlu, Türk denizciliğinin yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti.

Kaptanoğlu, denizcilik sektörünün dijitalleşme, yeşil dönüşüm, alternatif yakıtlar, finansmana erişim, artan maliyet baskısı ve küresel rekabet gibi birçok başlıkta aynı anda önemli değişimlerle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Her birimiz kendi rotamızda ancak aynı akıntıyla karşı karşıyayız. Hedefimiz değişime ayak uydurmak değil, değişimi el birliğiyle yönetmek olmalıdır." dedi.

Türkiye'nin denizcilikte bölgesel lojistik üs olma, aktarma merkezi haline gelme, filo kapasitesini büyütme, gemi ve yat inşa sanayisini geliştirme ile deniz turizmini güçlendirme hedefleri bulunduğunu belirten Kaptanoğlu, Deniz Ticaret Odası'nın da bu vizyon doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında oda çalışmalarına da değinen Kaptanoğlu, "Faaliyet üretmek ile sonuç üretmek aynı şey değildir." ifadelerini kullanarak, üyelerin günlük faaliyetlerine katkı sağlayacak, maliyetleri azaltacak ve rekabet gücünü artıracak somut çözümlere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Deniz Ticaret Odası'nın yalnızca sorunları tespit eden değil, çözüm üreten bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Kaptanoğlu, "Biz Deniz Ticaret Odası'nı klasik oda kalıbının içine sıkıştırmıyoruz." dedi. Kaptanoğlu, odanın uluslararası görünürlüğü artıran, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu güçlendiren bir yapıya dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti.

Yeşil dönüşümün denizcilik sektörü açısından önemine de değinen Kaptanoğlu, karbonsuzlaşma, alternatif yakıtlar, enerji verimliliği ve yeşil finansman konularının sektörün öncelikli gündemleri arasında yer aldığını belirterek, bu sürecin yalnızca bir maliyet unsuru olarak değil, rekabet avantajı sağlayacak bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda hazırladıkları manifestonun temelini oluşturduğunu belirttiği sekiz stratejik başlığı da paylaşan Kaptanoğlu, bunları; değişen dünyaya uyum sağlayan bir Deniz Ticaret Odası, temsilde yeni dönem, üyeye dokunan hizmet anlayışı, yeşil dönüşümde yol gösterici rol, uluslararası alanda güçlü temsil, kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, tüm şube ve meslek gruplarına eşit yaklaşım ile gençlerin ve kadınların sektörde daha fazla yer almasının desteklenmesi olarak sıraladı.

Konuşmasının sonunda hedeflerinin, "üyelerini dinleyen, ihtiyaçlarını anlayan, somut çözümler üreten ve Türk denizciliğini uluslararası alanda daha güçlü temsil eden bir Deniz Ticaret Odası oluşturmak" olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, seçim sürecine ilişkin çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.