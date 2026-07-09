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Yalova’da Tersanedeki Gemide Patlama

Yalova’da Tersanedeki Gemide Patlama

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi'nde bulunan Hicri Ercili Tersanesi'nde bakım amacıyla gelen yabancı bayraklı Martenitsa isimli kargo gemisinde patlama meydana geldi.

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Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Alınan bilgiye göre, bakım ve onarım çalışmaları için Hicri Ercili Tersanesi'nde bulunan Martenitsa isimli yabancı bayraklı kargo gemisinin makine dairesindeki bir tankta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vira Haber


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