Hastanealtı Plajı’nda Mavi Bayrak Yeniden Gönderde

Eşsiz doğaya ve berrak denize sahip olan Datça’da, ilçe merkezinin en sevilen noktalarından biri olan Hastanealtı Plajı, bu yıl da kalitesini tescilledi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan denetimlerden tam not alan plaj, "Mavi Bayrak" ödülünü koruyarak düzenlenen törenle bayrağını yeniden göklere çekti. Deniz suyunun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve uygun hizmet kalitesi gibi uluslararası kriterlerin tamamını başarıyla yerine getiren Hastanealtı Plajı, yerli ve yabancı turistlerin bu sezon da güvenle denize girebileceği rotaların başında yer alıyor. Vatandaşların plajdan ücretsiz faydalanabilmesi için de hasır şemsiyelerin yerleşimleri tamamlabdı.

Törende yapılan açıklamalarda, Mavi Bayrak tescilinin sadece bir prestij değil, aynı zamanda Datça'nın doğal mirasın korunmasına yönelik gösterilen ortak çabanın bir ödülü olduğu vurgulandı. Hastanealtı Plajı ile birlikte Datça genelindeki toplam 4 plajda Mavi Bayraklar dalgalandı. Datça sahilleri masmavi deniziyle yeni sezonda da misafirlerini ağırlamaya hazır.

Vira Haber