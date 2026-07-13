Sirena Marine, Yeni Süper Yatı 42m’nin İlk Satışını Dünya Lansmanı Öncesinde Gerçekleştirdi

Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, seri üretim motor yatlardaki başarısından sonra Sirena Superyachts markası altında hayata geçirdiği 35 metre üzeri özel projeler ve büyük boy yat segmentindeki üretimleriyle de dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Sirena Marine’ın süperyat segmentindeki iddiasını ortaya koyan projelerden biri olan Sirena Superyachts 42M, henüz suya indirilmeden satıldı.

Temmuz ayı içerisinde suya indirilecek olan ve ilk kez Eylül ayında düzenlenecek Monaco Yacht Show’da uluslararası kamuoyunun karşısına çıkacak Sirena Superyachts 42M’nin satışının lansman öncesinde tamamlanması, Sirena markasının uluslararası pazardaki güçlü konumunu ve büyük ölçekli süperyat segmentindeki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

Bu başarıyı daha da anlamlı kılan unsur ise teknenin mevcut bir Sirena sahibi tarafından satın alınmış olması. Sirena Marine’in yıllar içinde müşterileriyle kurduğu uzun soluklu ilişkiyi ve marka sadakatini yansıtan bu satış, şirketin süperyat segmentindeki güvenilirliğini de gözler önüne seriyor.

Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger: "İlk teknenin dünya lansmanı gerçekleşmeden satılması, Sirena markasına duyulan güvenin çok önemli bir göstergesi”

Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sirena Superyachts 42M, bugüne kadar geliştirdiğimiz en büyük ve en iddialı projelerden biri. İlk teknenin dünya lansmanı gerçekleşmeden satılması, Sirena markasına duyulan güvenin ve yıllardır istikrarlı şekilde inşa ettiğimiz marka değerinin çok önemli bir göstergesi. Daha da önemlisi, bu satışın mevcut bir Sirena sahibine yapılmış olması, müşterilerimizin markamıza, mühendislik kabiliyetimize ve üretim kalitemize duyduğu güveni açıkça ortaya koyuyor.”

Türkiye’de geliştirilen ve üretilen yüksek katma değerli projelerin uluslararası pazarlarda gördüğü ilginin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Onger, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sirena Marine olarak tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerini kendi uzmanlığımızla yönetiyor, dünya standartlarında tekneler üretiyoruz. 42M’nin daha lansmanı gerçekleşmeden satış başarısına ulaşması, yalnızca şirketimiz adına değil, Türk yat endüstrisinin uluslararası rekabet gücü açısından da son derece değerli bir gelişme.”

Dünya prömiyeri Monaco Yacht Show'da

Sirena Marine’in Yalova Altınova’daki tesislerinde inşa edilen Sirena Superyachts 42M, çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonuyla geliştirildi. Markanın büyük ölçekli süperyat segmentindeki en önemli projelerinden biri olarak konumlanan model, 23–26 Eylül 2026 tarihleri arasında Monaco’daki Port Hercule’de düzenlenecek Monaco Yacht Show’da dünya prömiyerini gerçekleştirecek.