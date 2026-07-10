Göcek Koy Yönetim Sistemi'nde Yürütmeyi Durdurma Kararı

Göcek Koy Yönetim Sistemi'ne ilişkin açılan davada mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, sürecin başından bu yana hukuki girişimlerde bulunan denizcilik paydaşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sürecin ilk gününden itibaren üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunulduğu, hukuki süreçlerin yakından takip edildiği ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsendiği belirtildi. Alınan yürütmeyi durdurma kararının, hukuki zeminde yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Değerlendirmede, kamuoyu oluşturmanın yanı sıra hukuki yolların etkin şekilde kullanılmasının sürecin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilerek, "Bazen en güçlü mücadele, en yüksek sesle verilen değil; doğru zamanda, doğru zeminde verilen mücadeledir." görüşüne yer verildi.

Öte yandan, Göcek Koy Yönetim Sistemi sürecinde gerçekleştirilen çalıştayların sonuçlarını farklı platformlarda gündeme taşıyan, hukuki mücadeleye katkı sunan sivil toplum kuruluşları, dernekler, kooperatifler ve Göcek halkına teşekkür edildi.

Yetkililer, Göcek ve bölgede faaliyet gösteren denizcilerin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmaların bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Vira Haber