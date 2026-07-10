Kürek Sörfüne Çıktılar, Ölümden Döndüler
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen ve yardım talebinde bulunan iki şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
A+A-
Olay önceki gün saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 2 şahsın kürek sörfü ile denize açıldığı, sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Şahıslar kurtarılarak sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : Kürek, Kürek Sörfü, Aydın, Kuşadası
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.