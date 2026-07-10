ABD İran'da Balıkçı İskelesini Vurdu: 3 Ölü, 15 Yaralı

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında sivil kayıplar artıyor. İranlı yetkililer, ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesini hedef aldığını bildirdi. ISNA Haber Ajansı'na göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Vira Haber