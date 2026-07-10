ABD İran'da Balıkçı İskelesini Vurdu: 3 Ölü, 15 Yaralı
İranlı yetkililer, ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında sivil kayıplar artıyor. İranlı yetkililer, ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesini hedef aldığını bildirdi. ISNA Haber Ajansı'na göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
Vira Haber
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Etiketler : İran, ABD, Balıkçı İskelesi
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